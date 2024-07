In Serie A non verrà introdotta la sesta sostituzione in caso di trauma cranico di un calciatore in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dalla Lega Serie A fanno sapere che "non adotteremo il sesto cambio in caso di trauma cranico o commozione celebrale, dato che non è un obbligo regolamentare ma una indicazione da parte dell’IFAB e dato che statisticamente questo tipo di infortunio è un evento estremamente raro, anche sentendo le altre Leghe europee, per quest’anno non adotteremo il sesto cambio".