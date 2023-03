Nel corso del match di ieri sera contro la Juventus, la Curva Nord Milano ha rivolto un duro attacco al Porto dopo gli incresciosi fatti di martedì sera al Do Dragao, quando tantissimi sostenitori interisti si sono visti negare l'accesso allo stadio. Gli ultras nerazzurri hanno esposto uno striscione in lingua portoghese dal contenuto eloquente: "Porto società senza dignità, come i suoi falsi ultras“.