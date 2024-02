Luigi Di Biagio, interpellato da TvPlay, ha parlato del derby d'Italia, evidenziandone gli episodi che l'hanno determinato: "Non è colpa dell’allenatore se Vlahovic sbaglia qualche occasione ma comunque in una squadra in cui ti arrivano pochissimi rifornimenti un attaccante può innervosirsi stando sempre lontano dalla porta a pressare tutti in continuazione gli avversari. Poi perdi lucidità quando ti arrivano quei pochi palloni per fare gol. Allegri sta facendo un miracolo".

Su Roma-Inter: "La partita con l’Inter non è un banco di prova, in caso di risultato positivo per assurdo si ricomincia a parlare di scudetto per come siamo fatti a Roma, ma bisogna essere equilibrati e ci sarà un bellissima sfida, non è un test reale perché le squadre sono talmente squilibrate che la Roma ha soltanto da guadagnare".