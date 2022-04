Per Gerard Deulofeu non esistono obiettivi "se non vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così, motivati e affamati come animali". Così l'attaccante spagnolo dell'Udinese a DAZN dopo il 4-1 rifilato all'Empoli. "Non ci fermiamo, vogliamo raggiungere la massima posizione possibile". Anche se i friulani con 39 punti sono già salvi. "Non sbagliamo perché facciamo le cose bene - ha spiegato poi Deulofeu a Udinese TV -. In Serie A bisogna dare il massimo a ogni partita, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Ora non lasciamo fare agli avversari quello che vogliono, li ammazziamo con la nostra fisicità. Dobbiamo continuare così, nessuno si accontenta. Mancano ancora sette partite e io non mi voglio fermare. Dobbiamo continuare così perché manca pochissimo. Tra i tifosi c'è entusiasmo, vuol dire che stiamo facendo bene, che stiamo lottando e lo vedono. Anche a Venezia i tifosi ci hanno aiutati a vincere. Ma alla Dacia Arena ci sentiamo più forti". Tra due settimane, nel weekend del 1° maggio, la sfida casalinga contro l'Inter.