L'Inter celebra il suo "Mago". Helenio Herrera, allenatore che ha portato in bacheca tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali. "Ha creato la "Grande Inter" Ci ha portati sul Tetto del Mondo per ben 2 volte 114 anni fa nasceva il Mago Herrera", come si legge sui canali social nerazzurri.

114 anni fa nasceva il Mago Herrera #ForzaInter pic.twitter.com/2CLYbnVZ8g — Inter (@Inter) April 10, 2024