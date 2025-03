La qualificazione ottenuta per gli Europei di categoria in programma la prossima estate è stato il primo tassello importante per la nazionale U21, che ha disputato questa sera una prestigiosa amichevole contro l'Olanda. Il risultato finale è 1-2: gli orange sono passati in vantaggio con il gol di Fitz-Jim, il pareggio degli azzurrini è stato firmato da Sebastiano Esposito (rigore), entrato nella ripresa per sostituire l'infortunato Gnonto. Al minuto 94 la beffa per l'Italia, che ha incassato il colpo del ko di Bruns. In campo, nel 4-2-3-1 di Nunziata, anche Giovanni Fabbian.