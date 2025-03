"Calma assoluta" è il diktat dettato da Federico Dimarco, costretto ai box e primo dei tifosi della sua Inter, nell'immediato post-triplice fischio di Atalanta-Inter, finito 0-2 a favore della squadra di Simone Inzaghi che con i tre punti conquistati al Gewiss Stadium sale a +3 dal Napoli e a +6 proprio dalla Dea. Un successo "importante, ma non determinante" come ammettono gli stessi protagonisti ai microfoni che, all'alba della sosta per le Nazionali, vedono l'ago della bilancia dei bookies spostarsi a favore loro. La vittoria a Bergamo dell'Inter, quarta consecutiva in tutte le competizioni, avvicina i meneghini al secondo ventunesimo titolo, come riporta Agipronews.

Il secondo Tricolore consecutivo, è dato da Planetwin365 e Snai a 1,45, quote inferiori rispetto all'1,75 di una settimana fa. Dopo il passo falso di Venezia invece la squadra di Antonio Conte è proposta a 4 su Bet365, in salita dal 2,75 di lunedì scorso. Mentre l'eventuale risalita in cima della squadra di Gasperini passa da 7 a 13 su 888sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!