"Il ritorno in Italia è un sogno. Cerco sempre di confermarmi domenica dopo domenica. Sogno la A e coltiverò questa speranza senza rimpianti”. La storia di Andrea Compagno è incredibile. L'attaccante dello Steaua Bucarest è stato convocato dal ct Mancini per gli impegni di fine marzo della Nazionale di calcio. Pochi anni fa era in Serie D e nemmeno faceva la differenza: "Tifo Inter. Per un palermitano è un po’ strano, ma io sono sempre stato tifoso nerazzurro”, ha detto a TMW. Dalla D italiana al grande salto in A rumena, in una squadra blasonata. E ora perfino la casacca azzurra. Compagno non sta sognando: è tutto vero.