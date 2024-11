L'uscita dopo l'intervallo a causa del sospetto riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva tenuto fermo fino a qualche settimana fa non ha salvato Hakan Calhanoglu dalle critiche per la prestazione fornita ieri contro il Galles. Particolarmente caustico si è rivelato Tanju Çolak, ex attaccante di Galatasaray e Fenerbahçe, che ai microfoni di TV EKOL ha commentato sarcasticamente: "Non ho visto Calhanoglu contro il Galles. Se qualcuno lo ha visto, fatemelo sapere. L'unico momento in cui l'ho notato è stato quando due giocatori gallesi si sono scontrati frontalmente e l'ho visto correre in quel momento. Amico, quando decidi di giocare? Te lo chiedo, sono curioso. Va bene, è una grande stella, si dice che faccia buone cose, ma non riesco a vedere Calhanoglu quando si tratta della Nazionale".