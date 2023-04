Angelo Pisani, avvvocato autore del ricorso Codacons e ACNM al TARr del Lazio ed al Collegio di Garanzia dello Sport per la revoca dello Scudetto 2018-2019 alla Juventus con riassegnazione al Napoli, è intervenuto su Radio Marte spiegando i motivi della mozione: "Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa pubblica, in cui chiariremo la vicenda in modo dettagliato: la nostra iniziativa è volta alla difesa dei valori dello sport e della lealtà sportiva, vogliamo un calcio dove trionfi la giustizia e l'equità. I ricorsi presentati sono due: uno davanti al Collegio Federale, che è un intervento 'ad opponendum', in cui chiediamo che venga confermata la sentenza di condanna alla Juventus per fatti gravissimi sia per la Giustizia sportiva che per quella ordinaria, e poi un ricorso al TAR perché si applichi la legge e vengano revocati gli scudetti che la Juventus ha vinto in maniera illegittima. Questi Scudetti dovrebbero essere assegnati alle seconde classificate, dunque: uno al Napoli, uno al Milan e uno all'Inter. Speriamo che la giustizia trionfi. Restituire credibilità al calcio italiano è fondamentale. Dopo Calciopoli la situazione sembra peggiorata, ci sono meccanismi che hanno favorito delle Società ai danni di altre, che pensavano di giocare uno sport sano e corretto ed invece si è giocato a carte truccate, dove il risultato non può mai essere giusto".