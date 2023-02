"Le 250 panchine con l'Atalanta sono un bel traguardo, è passato tanto tempo e il ricordo più bello resta sicuramente l'inizio di questo percorso in quella gara contro la Lazio". Lo dice Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida con il Lecce, importante per la corsa ad un posto in Champions. Specie dopo le vittorie di Inter e Milan: "Il treno corre e dobbiamo correre anche noi, ma la nostra corsa è su noi stessi - aggiunge Gasp -.