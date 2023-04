La situazione della Juventus pesa sulla classifica? Stuzzicato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini indica la via alla sua Atalanta alla vigilia del match contro il Torino: "L'unico modo è non pensarci - dice il Gasp -, dobbiamo pensare a guardare la nostra classifica, a guardare davanti se riusciamo a pizzicare una squadra, abbiamo mille motivazioni per poter guardare avanti".

Quella contro il Torino sarà una gara pesante anche per via degli scontri tra Roma-Milan e Inter-Lazio? Il tecnico della Dea non ha dubbi: "Non sarà quella decisiva, al di là degli scontri diretti che riguarderanno anche noi, abbiamo bisogno di vincere al di là di quello che fanno quelle davanti a noi. Non so di quanti punti abbiamo bisogno, ogni settimana ci sono risultati particolari, meglio pensare partita dopo partita".