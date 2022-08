Alle porte della Serie A, non ci si può sottrarre dalle predizioni. Il punto di vista analitico è quello di Mario Sconcerti : "Le milanesi sono le due squadre più pronte. Il Milan ha vinto, mentre l’Inter già sembrava la squadra più forte lo scorso anno e lo è stata per larghi tratti della stagione - dice a Tmw Radio -. I nerazzurri, poi, hanno fatto una campagna acquisti di completamento, stanno mantenendo la difesa dello scudetto tornando con l'attacco di due anni fa, mentre adesso ha anche un centrocampo molto più completo rispetto allo scorso anno".

Si prosegue guardando ai cambiamenti: "Questa stagione la rosa è completa con giocatori importanti come Mkhitaryan e Asslani, ora ci potrebbero essere dei problemi con le riserve di Lautaro e Lukaku. Dzeko è al suo primo anno da riserva in 20 anni di carriera, Correa personalmente sta diventando pesante aspettarlo", in conclusione.