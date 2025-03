Nando Orsi, interpellato da Televomero, ha parlato della lotta al vertice. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "Le partite dell'Inter non sono difficili, di più: non c'è solo il Bayern, ma anche il Milan. L'Inter ha un calendario molto complicato, ma Inzaghi è un allenatore ambizioso che punta su tutte le competizioni ed è in grado di poter fare bene in campionato e nelle coppe. I nerazzurri hanno tre punti di vantaggio e possono gestirsi, potendo perdere una partita", ha concluso.