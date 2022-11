Pietro Chiodi, agente dell'allenatore dell'Under 19 dell'Inter Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it del futuro del suo assistito: "Una cosa è chiara, è stato il primo allenatore a vincere al suo primo anno il campionato Primavera e il primo straniero ad averlo fatto. Per il resto vediamo. Cristian ha una particolarità importante, oltre alla tecnica, che parla cinque lingue. È fondamentale in uno spogliatoio. Tatticamente credo che sia ancora da formare, è giovane e non ha questa esperienza”.