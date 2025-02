Nello Stade Briochin, compagine della quarta divisione francese che domani vivrà il sogno di sfidare in Coupe de France il Paris Saint-Germain c'è anche un pizzico di Inter. Nella rosa della squadra di Saint-Brieuc, suggestiva località della Bretagna, milita infatti Christian Konan, attaccante classe 1999 nato in Italia e che vanta un passato anche nelle giovanili dell'Inter. Raggiunto da Cronache di Spogliatoio, Konan racconta: "Ho vissuto in Italia fino ai 12 anni. l’Italia è casa mia, mi piacerebbe tornarci a vivere e a giocare. Ho dei ricordi bellissimi. Il mio migliore amico vive a Varese. Ho iniziato a giocare a 4 anni nella Vedano Olona, un piccolo paese in provincia di Varese. A 7 anni ho fatto un torneo dove segnai 4 gol, e uno scout dell’Inter mi ha visto. Ho fatto un provino all’Inter e mi hanno preso. All’Inter sono rimasto per diversi anni. Ho giocato insieme ad Alessio Zerbin e anche ad Andrea Pinamonti. Poi sono andato al Bordeaux, dove ho vinto un campionato U19 insieme a Jules Koundé ed Aurelien Tchouaméni. Con loro sono ancora molto legato: Tchouaméni, qualche settimana fa, mi ha anche regalato un biglietto per la partita di Champions League tra Brest e Real Madrid".

Il presente di Konan si chiama Stade Briochin e Coppa di Francia: "Qua mi diverto e quest’anno ci stiamo regalando grande soddisfazioni: abbiamo eliminato il Nizza ribaltando il risultato nei minuti di recupero. E ora giocheremo contro il Paris Saint-Germain. Non dormiamo la notte nell’attesa di quella partita. Tutti stanno super attenti agli infortuni e ai cartellini: nessuno si vuole perdere quel match. Giocheremo nello stadio del Rennes, e con gli incassi del match saremo coperti per le spese di tutto l’anno prossimo. Per un club dilettantistico come il nostro queste cose sono fondamentali". Konan ha concluso parlando dei suoi sogni: "Futuro? Ho 25 anni e sento di poter dare qualcosa al calcio. Spero di tornare anche in Italia, magari anche in Serie A".