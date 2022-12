Ospite nello studio televisivo di BeIN Sports, in Qatar, Kaká ha raccontato, tra lo stupore degli opinionisti presenti, che una parte del popolo brasiliano non tratta le leggende del calcio verdeoro come meriterebbero, citando l'esempio di Ronaldo il Fenomeno: "È strano dirlo, ma molti brasiliani non tifano per il Brasile, a volte succede: forse è una cosa politica - le parole del Pallone d'Oro 2007 -. Se vedi Ronaldo che cammina da queste parti, dirai "wow", è qualcosa di differente qui in Qatar. In Brasile è solo un uomo grasso che cammina per strada. Poi molti brasiliani amano Ronaldo, me compreso, ma il modo in cui è rispettato all'estero è diverso".