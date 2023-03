Cambio obbligato per Massimiliano Allegri nel match di Europa League tra Juventus e Friburgo. Dopo 23' di gioco, infatti, Alex Sandro ha chiesto la sostituzione per problemi fisici, lasciando il posto a Leonardo Bonucci. Il brasiliano sarà quindi da valutare in vista del Derby d'Italia contro l'Inter, in programma tra 10 giorni a San Siro.