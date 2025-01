Nella Lega Serie A sembra esserci unità di intenti su tanti temi, almeno tra i top club. Ad assicurarlo ci pensa Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus, intercettato da TMW in occasione del 'SFS Football Summit' in corso a Riad: "Beh, se in campo competiamo per vincere, fuori siamo d'accordo su tante cose, soprattutto con l'Inter. È una dimostrazione di crescita del calcio italiano, siamo contenti dell'elezione del nuovo presidente Simonelli. Come calcio italiano abbiamo dormito per qualche anno, ma ci siamo svegliati: stiamo attenendo ottimi risultati in Europa, ma il tema è lavorare tutti insieme per andare avanti".