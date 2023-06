C'è anche Julio Cesar tra i protagonisti raggiunti da Sport Mediaset prima di Manchester City-Inter: "Ho vissuto dei bei momenti all'Inter insieme ai mie ex compagni - esordisce il brasiliano -. Ricordi? Per tutti i giocatori avere la possibilità di vivere una serata così è una cosa meravigliosa, poi se si vince rimane per sempre nella memoria. La finale sarà difficile come tutte le finali, ma in gara secca può succedere di tutto.

Il City è favorito, ma l'Inter è una grande squadra e Inzaghi l'avrà preparata bene. Onana? Deve fare quello che ha fatto fino ad adesso, è arrivato in finale di Champions al primo anno all'Inter. Ha grande personalità e Handanovic ha fatto come Toldo, è importante nello spogliatoio: queste cose contano. Lautaro come Milito? Spero di sì, mi auguro che la squadra possa vivere quello vissuto il 22 maggio 2010".