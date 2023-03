La sfida tra Porto e Inter è anche quella tra Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi, compagni di squadra nella Lazio in cui militava anche Nestor Sensini. L'ex difensore biancoceleste analizza il duello in panchina ai microfoni di La Gazzetta dello Sport: "In quella squadra c'erano altri che avrei visto come allenatori - ammette -. Penso a Simeone, Mancini, Mihajlovic: erano giocatori che mettevano qualcosa di loro in ogni allenamento, che proponevano correzioni. Ma avevano molta esperienza in più. Simone era giovanissimo, ma era un grande appassionato. Entrambi parlavano molto di calcio. E poi ci si evolve, la carriera è imprevedibile: ci sono tanti giocatori che avevano tutto per diventare allenatori e poi non l'hanno fatto".

Come allenatori le piacciono?

"Conceiçao allena il Porto da tanti anni: rimanere molto tempo in una stessa squadra non è facile. Sta facendo molto bene, ogni anno è protagonista. Inzaghi ha fatto grandi cose alla Lazio, mi piaceva molto come giocava quella squadra. L'ambiente Inter è diverso, non è facile imporsi... Mi sembra che nella sua Lazio si vedesse di più la mano dell'allenatore. Ma sta crescendo".