Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita a DAZN: "Abbiamo fatto una partita straordinaria, bravissimi i ragazzi che l'hanno interpretata benissimo per 96 minuti. Negli scorsi giorni avevo parlato ai ragazzi. Giocavamo contro una squadra forte e di qualità che sta giocando una volta a settimana. A fine primo tempo ero abbastanza sereno perché vedevo la squadra in campo che voleva la vittoria. E' stata una grandissima Inter e abbiamo ampiamente meritato la vittoria contro una squadra molto forte. Il patto la squadra l'ha fatto con i risultati finora ottenuti nelle coppe, in campionato siamo in ritardo e dobbiamo recuperare le posizioni, i giocatori mettono un impegno folle e a me da allenatore basta questo. I martedì e i mercoledì di emozioni che stiamo vivendo".

Oggi è la prima volta che nelle rotazioni hai avuto giocatori ben messi fisicamente. E' questo il rammarico del campionato?

"Assolutamente sì perché, giocando così tanto, sembra di essere come nel post-Covid, in cui si giocava ogni 48-72 ore. Abbiamo voluto tutto questo con le nostre forze. Abbiamo vinto mercoledì, non ci sono musi lunghi, chi non gioca non è contento ma siamo mentalizzati al massimo per questo finale di stagione".

Ho visto consapevolezza anche dopo aver preso gol.

"Consapevolezza, determinazione, adrenalina e aggressività. Tutti ingredienti che ci hanno permesso di divere a meglio questo confronto. Lukaku? Sta bene assolutamente, come tutti gli altri. Lui e Brozo a gennaio non erano ancora pronti per la Supercoppa, abbiamo iniziato a riutilizzarli più tardi e tutti devono dare tutto. Napoli? Complimenti a staff e società, Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro per la continuità. Pieno merito, giusto che ora festeggino".