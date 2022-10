Vittoria, qualificazione agli ottavi di finale di Champions league e premio come migliore in campo per Edin Dzeko, che ha parlato così a UEFA.com dopo la doppietta decisiva segnata nel 4-0 dell'Inter al Viktoria Plzen: "E' stata una grande notte per noi - le parole del bosniaco -. A parte i primi 15', abbiamo fatto un grande lavoro. Complice l'importanza del match, non abbiamo mosso bene la palla all'inizio. Volevamo segnare presto per metterla in discesa, e infatti dopo il vantaggio ci siamo tranquillizzati. Da quel momento in poi abbiamo giocato la nostra partita, ovviamente quando abbiamo fatto il 2-0 la partita è praticamente finita".