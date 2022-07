Ecco i dati raccolti da inter.it: "Il primo confronto tra le due squadre risale al primo turno della Coppa delle Fiere 1959/60 e vide l'Inter trionfare per 7-0 nella sfida di San Siro (doppietta di Antonio Angelillo, tripletta di Eddie Firmani e gol di Bengt Lindskog). La gara di ritorno si concluse con il risultato di 1-1 (Rovatti). In tempi più recenti, l'Inter ha incrociato il Lione nel secondo turno della trionfale Coppa UEFA 1997/98. Nell'andata di San Siro ai nerazzurri non bastò il gol di Ganz per evitare una sconfitta per 1-2, ma nella partita di ritorno l'Inter ottenne la qualificazione vincendo per 1-3 in Francia, grazie a un gol di Cauet e a una doppietta di Moriero. Gli ultimi precedenti tra Inter e Lione risalgono al primo girone della Champions League 2002/03. Si trattò di un doppio confronto combattuto e spettacolare, con un Lione pieno di giocatori talentuosi come Juninho, Govou ed Edmilson. A Milano i francesi vinsero per 1-2 (gol di Cannavaro per l'Inter), mentre il match di ritorno, pieno di colpi di scena, si concluse con il risultato di 3-3 (autogol di Caçapa e doppietta di Crespo per i nerazzurri). In seguito quel girone si concluse con l'Inter qualificata come prima e il Lione eliminato".