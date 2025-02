Sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere dal vivo a Inter-Lazio, gara dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 21). I tifosi possono acquistare i tagliandi con tariffe speciali dedicate ad Abbonati e Soci Inter Club ed eventualmente nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte per vendita ed assistenza a partire dalle 18.

Come stabilito dalla Determinazione 07/2025 dell’ONMS, per i residenti nella regione Lazio è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. Per questo motivo per poter accedere al settore ospiti (terzo blu), i tifosi biancocelesti devono necessariamente essere in possesso della tessera del tifoso della Lazio, mentre i tifosi dell’Inter residenti nella regione Lazio possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori (tranne il terzo blu), con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi” o con la tessera di iscrizione a un Inter Club.

IMPORTANTE: i tifosi ospiti che desiderano posteggiare nel parcheggio loro riservato dovranno tassativamente acquistare i pass parcheggio sul sito Park for Fun prima di recarsi allo stadio.

I tifosi in possesso di biglietti per la Tribuna d'Onore Rossa, le Poltroncine Rosse, il Primo Rosso e il Secondo Rosso potranno accedere allo stadio dagli ingressi 4, 5, 7 e 9, e potranno utilizzarli indifferentemente indirizzandosi a quello dove c’è meno coda.

Si ricorda, inoltre, che gli ingressi 3 e 6 rimarranno chiusi.

L'apertura dei cancelli è fissata per le 19, considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

Ingressi 4, 5, 7, 9: consigliati ai titolari di biglietti di tribuna d'onore rossa, poltroncine rosse, primo e secondo rosso.

Ingressi 3, 6: chiusi.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti della Lazio al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta