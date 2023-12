Con un comunicato stampa rilasciato in data odierna, la Lega Serie A ha dato un aggiornamento sulle numerazioni delle maglie da gioco 2023/2024 del campionato. In particolare, come si legge nella nota, la novità riguarda l'Inter e il terzino sinistro della Primavera Matteo Motta, che in prima squadra indosserà il 43. Da capire se il classe 2005 andrà in panchina stasera a Genova, complice l'assenza su quella corsia di Federico Dimarco, come già successo contro il Lecce sabato scorso.