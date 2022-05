Giuseppe Incocciati è dello stesso avviso di Dries Mertens, il quale - dopo il 6-1 tennistico imposto al Sassuolo - ha dichiarato, non senza una nota di amarezza, che il Napoli non ha nulla meno delle avversarie in ottica scudetto, a differenza di quando la Juve dominava i campionati. "Ritengo che il Napoli poteva giocarsela fino alla fine per il titolo - le parole dell'ex attaccante a Radio Marte -. Io considero i fatti, amari, per quello che è un campionato che la squadra di Spalletti poteva vincere. Le ultime partite sono state determinanti e, purtroppo, hanno danneggiato un lavoro importante. Inter e Milan erano allo stesso livello, bisognava spingere sull’acceleratore per questo sprint finale. Negli anni il Napoli ci ha fatto capire che questo è un film che si ripete ogni anno: quando c’è da dare tutto succede qualcosa di inspiegabile".