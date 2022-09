Dalla sala stampa di Coverciano, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, nomina le giovani leve italiane per il reparto offensivo che più gli piacciono, citando anche una vecchia conoscenza del mondo Inter: "Scamacca, Pellegri, Andrea Pinamonti... Giacomo Raspadori ha fatto già l'Europeo con noi e lo valuto già un mezzo veterano. Gianluca ha deciso di andare in Premier, una scelta difficile e bisogna dargli tempo. Devono segnare col club per poi avere fiducia anche in Nazionale".