Alessandro Morelli, oggi Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, ma con una lunga esperienza in Consiglio comunale a Milano, lancia le sue critiche in merito alla questione San Siro. Critiche legate in primo luogo alle tempistiche lunghe, attribuite alle lungaggini e ai tentennamenti di Palazzo Marino. Ma nelle quali si sottolinea come perdere il Meazza per un impianto di livello inferiore sarebbe un danno gravissimo: "Purtroppo siamo in ritardo di qualche anno rispetto alle scelte che andavano fatte qualche anno fa. Spero che Milano possa avere uno stadio a San Siro anche migliore se non di pari livello, sottolineando come oramai San Siro sia un valore della città e sarebbe un grave danno perderlo. Ci vanno turisti quotidianamente perché è un brand della nostra città; perderlo sarebbe un gravissimo danno per la città e il Paese, a meno di non avere un fantastico nuovo stadio".