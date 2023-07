Arrivato in Giappone, il Paris Saint-Germain, che sfiderà l'Inter il prossimo primo agosto, ha svolto il suo primo allenamento in quel di Osaka al quale ha preso parte anche Neymar.

Dopo l'arrivo nella città nipponica, il tecnico Luis Enrique, accompagnato da Marco Asensio, Lucas Hernandez e Marquinhos, è intervenuto in conferenza stampa dove si è detto contento dell'opportunità di poter affrontare questa tournée: "Siamo felici di essere qui in Giappone. È sempre un piacere venire in un paese che ama il calcio, il Paris Saint-Germain e ha una cultura dell'ospitalità. Ho già avuto la possibilità di venire qui diverse volte e dobbiamo sfruttare questo momento".