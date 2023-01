Giornata triste per il calcio italiano e mondiale quella di oggi, iniziata con la brutta notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. "Sei andato via troppo presto amico mio" scrive Beppe Bergomi su Instagram nel suo pensiero rivolto a Gianluca Vialli, scomparso questa mattina dopo la lunga malattia che combatteva ormai da anni, "ma non ti dimenticherò mai. RIP Gianluca" conclude l'ex capitano nerazzurro.