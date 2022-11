Intervistato da Sky Sport a Dubai, a margine dei Globe Soccer Awards, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il Milan non ha smesso di credere alla seconda stella e che, magari, potrà provare a a raggiungerla grazie al suo apporto in campo: "Ho tanta voglia di tornare, sto meglio - ha assicurato lo svedese -. Nella prima parte della stagione non potevo esserci, speriamo nella seconda. Da quando sono qua la squadra è cresciuta, stiamo facendo bene, il Napoli sta facendo meglio in questo campionato e per questo la classifica è quella che è. Ma perché non dovremmo credere allo scudetto? Noi ci crediamo sempre".