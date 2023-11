E' sempre più Juventus-Inter. Soprattutto quest'anno. Come sottolinea Tuttosport, la grande rivalità sembra arrivata a un'annata costruita apposta per rinfocolare il duello. In campionato, dove le due squadre sono davanti in classifica (coi nerazzurri primi e i bianconeri che inseguono), in Coppa Italia dove se entrambe faranno percorso netto si ritroveranno in finale,

Nel frattempo la sfida del 26 novembre all'Allianz Stadium dopo la sosta ha già registrato il sold-out. La Juve, domani alle 18 col Cagliari, potrebbe attuare il sorpasso sull'Inter in attesa della sfida della squadra di Inzaghi contro il Frosinone. E stando al ranking attuale Inter e Juve sono anche le due squadre italiane al momento rappresentanti l'Italia nel Mondiale per club 2025, anche se i bianconeri dovranno aspettare i risultati di Milan e Napoli in questa stagione per sapere se ci saranno o meno.