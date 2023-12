La FIFA ha sospeso l'applicazione del nuovo regolamento sugli agenti sportivi, che a dire il vero sarebbe dovuto già entrare in vigore lo scorso primo di ottobre. Come evidenzia Tuttosport sono state molte le bocciature giudiziarie in giro per l'Europa che hanno fatto propendere Infantino al passo indietro. Il nuovo regolamento prevedeva, tra gli altri provvedimenti, anche il tetto alle commissioni, il divieto del doppio mandato o il nuovo sistema di pagamento obbligatorio tramite la ‘clearing house’. La FIFA, comunque, nella circolare di ieri, ha ricordato che c'è ancora da aspettare la decisione definitiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.