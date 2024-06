Emil Audero è destinato a tornare alla Sampdoria, ma non ci resterà per molto. L'estremo difensore in prestito all'Inter per la stagione 2023/24 è infatti da tempo nel mirino del Como e oggi Tuttosport offre anche una stima dei costi dell'operazione. Secondo il quotidiano i doriani potrebbero incassare per il cartellino una cifra attorno ai 6-7 milioni di euro.