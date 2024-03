Non c'è solo il rinnovo di Lautaro Martinez nel futuro dell'Inter. Come riporta Tuttosport, ieri in albergo a Madrid sono passati in tanti. Tra questi l'avvocato Bozzo e Tullio Tinti, quest'ultimo rappresentante di diversi giocatori e di Simone Inzaghi: secondo il quotidiano, come per Lautaro non sembrano esserci problemi nemmeno per il rinnovo del tecnico.

Avvistato anche Alessandro Beltrami, procuratore di Barella che spera di prolungare fino al 2028. L'idea è legare gli aumenti salariali ai risultati ottenuti in modo da ottenere un percorso virtuoso: club che moltiplica i fatturati e calciatori col conto in banca ancora migliore. Fondamentale, anche per il centrocampista, sarà la volontà del diretto interessato che si sente sempre più dentro il progetto interista.