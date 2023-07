Non comincia bene la possibile avventura di Dusan Vlahovic al Paris Saint-Germain. Gli ultras parigini non hanno infatti dimenticato l'incidente di qualche anno fa, quando l'attaccante serbo si presenta in Nazionale con una maglietta che mostrava il Kosovo come parte integrante della mappa della Serbia e l'esultanza con tre dita, simbolo della vittoria serba. Oggi a Parigi il tifo organizzato del PSG ha esposto uno striscione in cui si legge: "Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!". Sicuramente non il modo migliore per l'ex Fiorentina di cominciare la sua nuova avventura, a cui tra l'altro è subordinato l'arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus.

