Come confermato da Sportmediaset in vista del derby di domani sera a San Siro, Brozovic recuperato andrà in panchina, anche perché un Calhanoglu così è troppo importante per Simone Inzaghi. Domani dovrebbe quindi scendere in campo la stessa Inter dell'ultimo derby vinto 3-0 in Supercoppa a Riyad, con il reintegro di Skriniar dopo le note vicende di mercato. Il difensore slovacco ha assicurato a Inzaghi, compagni e società il massimo impegno ed essersi liberato del peso del PSG, dopo aver confessato la sua firma, potrebbe restituirgli tranquillità. L'altro dubbio di Inzaghi è Romelu Lukaku, l'uomo derby per eccellenza: le sue quotazioni sono in ascesa nonostante una forma ancora lontana dal quella dello scudetto numero 19, ma sembra difficile poter rinunciare a un Dzeko così decisivo, come a Riyad.