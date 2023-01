L'incontro andato in scena oggi a Trigoria tra James Featherstone, agente di Chris Smalling, e la Roma non ha portato a un accordo definitivo sul rinnovo di contratto del difensore inglese in scadenza nel giugno 2023. Le parti si rivedranno per ridiscutere i termini dell'eventuale accordo, con la Roma che già a dicembre aveva presentato un'offerta sulla base di un biennale a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce attualmente l'ex Manchester United. Lo riporta Sky Sport.