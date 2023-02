Da Inter-Udinese a Inter-Udinese. Romelu Lukaku ritroverà di nuovo i friulani a San Siro, a ventuno mesi dall'ultimo capitolo di una cavalcata scudetto straordinaria nella stagione 2020-21 che si concluse proprio con un 5-1 ai bianconeri e 91 punti in classifica. Il belga, sottolinea Sky Sport, sabato sera proverà a riscrivere una nuova storia o forse un nuovo vero inizio in nerazzurro, anche per avanzare la sua candidatura per un posto da titolare in Champions con il Porto, nell'andata degli ottavi di finale in programma mercoledì 22 febbraio.