Il Bari si è ridotto all'ultimo giorno di mercato per cercare di piazzare il colpo offensivo per rinforzare l'attacco di Mignani. Viste le difficoltà nell'arrivare al centravanti danese del Monza Christian Gytkjaer, ormai praticamente blindato da Galliani, a meno di clamorosi colpi di scena, i galletti tentano la definizione dell'affare Eddie Salcedo, come evidenzia Sky Sport. In mattinata è previsto l'incontro con l'Inter con cui si cerca di chiudere per il prestito. Come avevamo anticipato, il ds dei pugliesi Ciro Polito sta lavorando alacremente al classe 2001.