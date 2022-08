La novità è che ha aperto alla Serie B per la prima volta. In tal senso c'è già stata una chiacchierata informale con il Modena che però non lo considera prima scelta. Per il club emiliano la priorità è infatti Luca Vido dell'Atalanta, per il quale attende una risposta entro lunedì. Se saltasse questa opzione, ecco che il classe 2001 dell'Inter potrebbe tornare in auge per un prestito.

Il ragazzo è stato anche proposto al Bari che però cerca una punta esperta: il sogno dei galletti sarebbe Christian Gytkjaer, ma prima il Monza deve trovare un'altra punta.