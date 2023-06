Si è consumato nei giorni scorsi l'ultimo atto tra il Barcellona e Jordi Alba: l'esterno ha infatti salutato tutto l'ambiente blaugrana, dato che non prenderà parte all'ultima partita di campionato contro il Celta Vigo e nemmeno al match amichevole previsto contro il Vissel Kobe martedì in Giappone. Si è esaurita l'esperienza in Catalogna per il giocatore che però ha già due club sulle sue tracce: secondo il quotidiano Marca, infatti, Benfica e Inter hanno già chiamato per informarsi sulla sua situazione: semplici sondaggi senza offerte concrete, così come con l'Atletico Madrid che però non sembra intenzionato a spendere cifre importanti per il suo ingaggio.

Non è da escludere una proposta importante da un Paese arabo, anche se non è il grande desiderio del calciatore, vista la prossima nascita del figlio.