Tra poche ore, dovrebbe scoccare l'ora di Carlos Augusto anche nella nazionale brasiliana. Stando alle informazioni di Lance!, Fernando Diniz, il ct dei verdeoro, dovrebbe schierare il laterale interista come titolare nel match contro l'Uruguay, preferendolo ad Arana, in campo dal via nel pari con il Venezuela. Si tratterebbe dell'esordio assoluto con la sua nazionale per l'ex Monza, una situazione di cui aveva parlato così negli scorsi giorni in conferenza stampa: "L'ansia ci sarà sempre, ce l'ho ancora oggi.

Quando ho cambiato la squadra, quando gioco partite importanti... Ma quando fischia l'arbitro ti dimentichi di tutto quello che c'è fuori. L'importante è fare bene durante la settimana ed essere preparati in modo che quando si avrà l'opportunità, la si coglie e si va a fare del proprio meglio".