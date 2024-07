Il Festival di Sanremo non si svolgerà dal 4 all’8 febbraio 2025, ma dall’11 al 15. Lo riporta Il Secolo XIX, spiegando che la contemporaneità con i quarti di finale di Coppa Italia. Nei giorni scorsi, ricorda Calcio e Finanza, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva criticato la Lega Serie A per aver fatto coincidere le date della Coppa con quelle di Sanremo. Ieri, dalle parti della Riviera ligure di Ponente, la voce si è diffusa in tutta la città.