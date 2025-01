In fermento il calciomercato della Roma: secondo l'odierna edizione de Il Messaggero, ultimata la trattativa per Devyne Rensch che arriverà nei prossimi giorni, giallorossi si muovono per puntellare la rosa di Claudio Ranieri con un altro rinforzo per reparto. A centrocampo il mirino resta puntato su Davide Frattesi, per il quale la trattativa può entrare nel vivo negli ultimi giorni di calciomercato.

Resta caldo l'asse con l'Inter. Nelle ultime ore sarebbe stato proposto Marko Arnautovic, ex attaccante del Bologna, come possibile vice-Dovbyk, ma non ci sarebbe stato ancora nessun contatto tra le due società per parlare del possibile affare.