In mezzo alle tante voci discordanti uscite sui media rispetto al dossier stadio del Milan, i tecnici dei rossoneri - stando a quanto rivelato da Il Cittadino - nei giorni scorsi hanno confermato al Comune di San Donato la volontà di procedere entro la fine di questo mese con le opere di messa in sicurezza dei propri terreni nell'area di San Francesco che diventeranno accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori.

Parallelamente, lo ricordiamo, il club rossonero non ha chiuso all'ipotesi di restare in un San Siro rinnovato con l'Inter, tanto che domani, con i suoi dirigenti, si recherà a Palazzo Marino per discutere dell'ipotesi con il sindaco Giuseppe Sala e i vertici di Webuild, l'impresa che ha confezionato il progetto.