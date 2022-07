Prima scrematura per il Golden Boy 2022: i giocatori che si contendono il prestigioso premio dedicato al miglior talento giovane dell'anno, patrocinato da Tuttosport, sono adesso 80. Prosegue la corsa sia per Lucien Agoumé, centrocampista al momento al lavoro con Simone Inzaghi all'Inter ma in attesa di sviluppi sul suo futuro, che per Sebastiano Esposito, che quest'anno difenderà i colori dell'Anderlecht. Si può votare tramite questo link.