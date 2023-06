Per il secondo anno consecutivo, Lautaro Martinez si è aggiudicato il premio di gol più bello della stagione interista. Il Toro, che nella passata stagione aveva deliziato i tifosi con il destro all'incrocio nella vittoria nerazzurra ad Anfield contro il Liverpool, ha fatto bis prendendo il maggior numero dei voti sui canali social ufficiali del club grazie all'esterno destro lussuoso che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria della Supercoppa italiana nella finale contro il Milan.

"Il gol del 3-0, sfuggendo dalla marcatura di Tomori, disegnato con l'esterno destro. Una traiettoria incredibile, festeggiata con un'esultanza già diventata iconica. Lautaro sotto allo spicchio di tifosi nerazzurri, con la maglia numero 10 in mano e i compagni di squadra ad abbracciarlo. Un trionfo, a Riyadh, e nella finale del gol della stagione, dove il gol di Lautaro ha avuto la meglio sul destro al volo di Barella contro la Cremonese. Si chiude così la sfida per il gol più bello: un tabellone di 16 prodezze che comprendeva gol di Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera. In lizza gli 8 vincitori del "LeoVegas.News Goal of the month" e gli altri 8 gol più votati nel corso della stagione", si legge su Inter.it.