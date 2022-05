Le milanesi si sono giocate lo scudetto in volata, in solitaria, solo una volta nella storia: nel 1964-65. Una stagione di gloria per l'Inter di Helenio Herrera che, dopo aver alzato al cielo la Coppa dei Campioni battendo il Benfica a Vienna, il 6 giugno festeggiarono lo scudetto a San Siro pareggiando contro il Torino mentre il Milan, indietro di due punti, venne sconfitto a Cagliari.